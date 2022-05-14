Газета.RuДепутат Госдумы Хамзаев усомнился в пользе профессионального футбола для РоссииДепутат Государственной думы Султан Хамзаев поделился мнением о пользе профессионального футбола для России.Газета.RuУроженец Дагестана был избран депутатом Госдумы в прошлом году.Бомбардир.руХамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».Бомбардир.руКоманды из топ-4 по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-лиги останутся без путевок в Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, национальная команда не сыграет свои матчи в рамках Лиги наций.Футбол РоссииЧитать далееСвернутьSports.ruГазета.RuФутбол РоссииПодробнее о событииДепутат Госдумы Хамзаев усомнился в пользе профессионального футбола для РоссииГазета.Ru01:54Депутат Госдумы Султан Хамзаев усомнился в пользе профессионального футбола для РоссииLenta.ru23:45Депутат Госдумы – о предназначении футбола в России: зачем нам вообще сегодня он нужен?Футбол Россиивчера в 16:21Депутат Султан Хамзаев: «А зачем нам вообще футбол нужен? 97 процентов денег – государственные»СпортКПвчера в 15:57Депутат Госдумы Хамзаев: «Зачем нам нужен футбол?»Бомбардир.рувчера в 11:59Показать ещёОценить16