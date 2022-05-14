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Депутат Госдумы Султан Хамзаев усомнился в пользе профессионального футбола для России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев порассуждал о пользе профессионального футбола для России.
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Уроженец Дагестана был избран депутатом Госдумы в прошлом году.
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Хамзаев – руководитель федерального проекта «Трезвая Россия».
Бомбардир.ру
Команды из топ-4 по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-лиги останутся без путевок в Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, национальная команда не сыграет свои матчи в рамках Лиги наций.
Футбол России
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Футбол России

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев усомнился в пользе профессионального футбола для России
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