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Депутат Зайцев назначен генеральным директором «Химок»
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Новым генеральным директором «Химок» назначен Александр Зайцев, сообщает пресс-служба клуба. На данной должности Александр сменил Василия Иванова.В источнике
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Гендиректор «Химок»: благодарю правительство Подмосковья за доверие

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Новый гендиректор «Химок»: «Мы ведем переговоры об аренде не только со «Спартаком»

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«Химки» объявили имя нового гендиректора

Sportbox.RU 08:53
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