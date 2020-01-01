Депутаты Госдумы попросят РФС сохранить «Оренбург» в Премьер-Лиге
Депутаты Госдумы намерены обратиться к главе Минспорта и президенту РФС с просьбой сохранить «Оренбург» в Премьер-Лиге на следующий сезон. Об этом в своем Instagram написал член парламента Игорь Сухарев. По его словам, это связано с тем, что в команде произошла вспышка коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта, президенту РФС и президенту РПЛ, в которых попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в РПЛ», — написал Сухарев в своём Instаgram.