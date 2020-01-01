Депутаты Госдумы попросят РФС сохранить «Оренбург» в Премьер-Лиге

Депутаты Госдумы намерены обратиться к главе Минспорта и президенту РФС с просьбой сохранить «Оренбург» в Премьер-Лиге на следующий сезон. Об этом в своем Instagram написал член парламента Игорь Сухарев. По его словам, это связано с тем, что в команде произошла вспышка коронавируса.