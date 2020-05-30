«Десна» обыграла «Колос» в 24-м туре УПЛ

В чемпионате Украины по футболу состоялся очередной матч 24-го тура. В чемпионском плей-офф «Колос» принимал «Десну». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.