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Деспотович до конца недели перейдет в клуб РПЛ
Матч ТВ
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Сербский форвард Джордже Деспотович скоро перейдет в клуб Российской премьер-лиги. Такой информацией делится агент футболиста, сообщает новостное издание sports.ru.В источнике
Подробнее о событии
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Деспотович в течение недели подпишет контракт с клубом РПЛ

Футбол России 12:56
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Агент: «Деспотович перейдет в клуб Тинькофф РПЛ до конца недели»

Матч ТВ 11:59
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Агент: «Деспотович перейдет в клуб Тинькофф РПЛ до конца недели»

Sportbox.RU 11:59
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