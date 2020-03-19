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Деспотович: думаю, коронавирус дойдёт до Оренбурга
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Надеемся, что всё быстро пройдёт и мы будем дальше спокойно жить. Пока в Оренбурге всё нормально, ни одного заражённого. Но думаю, что это дойдёт и сюда.В источнике
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Деспотович: пока здесь всё нормально, но думаю, что коронавирус дойдёт и до Оренбурга

Футбол России 15:14
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Деспотович полагает, что коронавирус доберется до Оренбурга

ProstoProSport 14:55 
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Деспотович полагает, что коронавирус доберется до Оренбурга

47-регион.ру 14:55 
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