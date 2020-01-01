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Деспотович: думаю, коронавирус дойдёт до Оренбурга
Bookmaker-ratings.ru
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  • PROСПОРТ Казахстан
Надеемся, что всё быстро пройдёт и мы будем дальше спокойно жить. Пока в Оренбурге всё нормально, ни одного заражённого. Но думаю, что это дойдёт и сюда.В источнике
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Джордже Деспотович: Пока в Оренбурге все нормально, ни одного зараженного

Bookmaker-ratings.ru 14:06
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Деспотович: думаю, коронавирус дойдёт до Оренбурга

Чемпионат 14:01
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