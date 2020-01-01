Деспотович: думаю, коронавирус дойдёт до Оренбурга

Надеемся, что всё быстро пройдёт и мы будем дальше спокойно жить. Пока в Оренбурге всё нормально, ни одного заражённого. Но думаю, что это дойдёт и сюда.