НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и МещеряковымДжон Джонс отказался от титула UFC«Амур» расторг контракты с Каблуковым и КарповымMercedes против гонок с реверсивной стартовой решеткой«Спартак» и «Локомотив» поспорят за хавбека «Кайсериспора»Sportbox.RUДеспотович и Довбня ушли из «Оренбурга»Prooren.ru2Prooren.ruSportbox.RUФутбольный клуб «Оренбург» в понедельник объявил о завершении сотрудничества с нападающим Джордже Деспотовичем и голкипером Александром Довбней. У обоих игроков истекли сроки контрактов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Оренбург» объявил об уходе Деспотовича и ДовбниРИА Новости 06:06«Оренбург» объявил о расставании с Деспотовичем и ДовбнейSport24.ru 05:56 Деспотович и Довбня ушли из «Оренбурга»Матч ТВ 05:49рекламаГлавноеСемин заявил, что не будет работать в «Локомотиве» с Кикнадзе и МещеряковымДжон Джонс отказался от титула UFC«Амур» расторг контракты с Каблуковым и КарповымMercedes против гонок с реверсивной стартовой решеткой«Спартак» и «Локомотив» поспорят за хавбека «Кайсериспора»Новости