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Деспотович и Довбня ушли из «Оренбурга»
Prooren.ru
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Футбольный клуб «Оренбург» в понедельник объявил о завершении сотрудничества с нападающим Джордже Деспотовичем и голкипером Александром Довбней. У обоих игроков истекли сроки контрактов.В источнике
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«Оренбург» объявил об уходе Деспотовича и Довбни

РИА Новости 06:06
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«Оренбург» объявил о расставании с Деспотовичем и Довбней

Sport24.ru 05:56 
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Деспотович и Довбня ушли из «Оренбурга»

Матч ТВ 05:49
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