Деспотович и Довбня ушли из «Оренбурга»

Футбольный клуб «Оренбург» в понедельник объявил о завершении сотрудничества с нападающим Джордже Деспотовичем и голкипером Александром Довбней. У обоих игроков истекли сроки контрактов.