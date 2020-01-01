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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Деспотович может перейти в российский клуб, это не «Ростов» и не ЦСКА
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • RT на русском
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
Представитель бывшего нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича Юрий Горбенко дал комментарий по поводу будущего футболиста.В источнике
Подробнее о событии
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Деспотович ведёт переговоры с российским клубом, но недоволен финансовыми условиями

RT на русском 09:13
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Деспотович может перейти в российский клуб, это не «Ростов» и не ЦСКА

Евро-футбол.ру 08:57
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Деспотович ведет переговоры с клубами из России, Турции и США

Metaratings 08:44
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