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Деспотович озвучил главную задачу «Рубина» на сезон
Новый Век
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Новичок казанского «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о задачах команды на сезон-2020/21.В источнике
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Сегодня Шатов, Деспотович и Меркулов могут провести дебютные матчи за «Рубин»

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Деспотович озвучил главную задачу «Рубина» на сезон

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