НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВетераны «Спартака» призвали Федуна провести конструктивный диалог с РФСРоман Широков отстранен от эфиров на «Матч ТВ»«Сочи» объявил о подписании контракта с ЖоаозиньоЦСКА интересуется полузащитником футбольного клуба «Виллем II»Деспотович озвучил главную задачу «Рубина» на сезонBetOnДеспотович озвучил главную задачу «Рубина» на сезонНовый Век7Новый ВекMetaratingsSports.ruФутбол РоссииЧемпионатГазета.RuНева СпортНовичок казанского «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о задачах команды на сезон-2020/21.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Сегодня Шатов, Деспотович и Меркулов могут провести дебютные матчи за «Рубин»Новый Век 08:46Деспотович озвучил главную задачу «Рубина» на сезонBetOn 07:24Деспотович: «„Рубин“ заслуживает бороться за еврокубки»Евро-футбол.ру 06:14рекламаГлавноеВетераны «Спартака» призвали Федуна провести конструктивный диалог с РФСРоман Широков отстранен от эфиров на «Матч ТВ»«Сочи» объявил о подписании контракта с ЖоаозиньоЦСКА интересуется полузащитником футбольного клуба «Виллем II»Деспотович озвучил главную задачу «Рубина» на сезонНовости