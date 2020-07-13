Деспотович подписал контракт с футбольным клубом «Рубин»
Сербский нападающий Джордже Деспотович подписал контракт с футбольным клубом «Рубин», сообщает «Спорт-Экспресс». До настоящего момента бывший футболист «Оренбурга» являлся свободным агентом.В источнике
С чего всё начиналось
Экс-игрок «Оренбурга» является свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов. В последнее время наиболее реальным выглядел переезд в Турцию, но сейчас 28-летний серб получил на согласование контракт от казанцев.