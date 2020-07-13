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Аргументы и ФактыАргументы и Факты
Деспотович подписал контракт с футбольным клубом «Рубин»
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Сербский нападающий Джордже Деспотович подписал контракт с футбольным клубом «Рубин», сообщает «Спорт-Экспресс». До настоящего момента бывший футболист «Оренбурга» являлся свободным агентом.В источнике
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С чего всё начиналось
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Известный форвард может усилить команду Слуцкого

Экс-игрок «Оренбурга» является свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов. В последнее время наиболее реальным выглядел переезд в Турцию, но сейчас 28-летний серб получил на согласование контракт от казанцев.
Спорт-Экспресс вчера в 23:26
Подробнее о событии
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СМИ: «Рубин» подписал контракт с нападающим Джордже Деспотовичем

Татар-информ 15:18
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«СЭ»: Деспотович стал игроком «Рубина»

Футбол России 14:26
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Деспотович подписал контракт с «Рубином» («СЭ»)

Sports.ru 14:09
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