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Деспотович попрощался с «Оренбургом»
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Нападающий Джордже Деспотович высказал слова благодарности "Оренбургу" и попрощался с футбольным клубом.В источнике
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Подробнее о событии
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Деспотович попрощался с «Оренбургом»

Sport.ru 07:28
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Деспотович попрощался с «Оренбургом»: «Ты всегда будешь в моем сердце»

Sport24.ru 07:06 
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Деспотович попрощался с «Оренбургом»

Матч ТВ 06:54
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