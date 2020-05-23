НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеАгент Деспотовича сообщил, что игрок не вернется в «Оренбург»Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в РоссиюДеспотович может не вернуться в «Оренбург», чтобы доиграть сезонНападающий Деспотович может перейти в «Ростов»ГлавноеИгрок «Спартака» Бакаев заразился коронавирусомСемин отреагировал на интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче БундеслигиСергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нетКасперович и Норицын получили работу в сборной БолгарииSoccernews.ruДеспотович попрощался с «Оренбургом»Bookmaker-ratings.ru14Bookmaker-ratings.ruMetaratingsМатч ТВСпорт-ЭкспрессГЛАС.RUProoren.ruLiveSport.ruВести.RuPROСПОРТ КазахстанInc-news.ruТульский футболФутбол РоссииГазета.RuЧемпионатДеспотович выступал за "Оренбург" с августа 2018 года, провёл 47 игр, забил 14 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 2,2 миллиона евро.В источнике Комментировать7Подробнее о событии Деспотович попрощался с «Оренбургом»Sport.ru 07:28Деспотович попрощался с «Оренбургом»: «Ты всегда будешь в моем сердце»Sport24.ru 07:06 Деспотович попрощался с «Оренбургом»Матч ТВ 06:54рекламаЕщё по темеАгент Деспотовича сообщил, что игрок не вернется в «Оренбург»Три футболиста «Оренбурга» рискуют пропустить рейс в РоссиюДеспотович может не вернуться в «Оренбург», чтобы доиграть сезонНападающий Деспотович может перейти в «Ростов»ГлавноеИгрок «Спартака» Бакаев заразился коронавирусомСемин отреагировал на интервью гендиректора «Локомотива» Кикнадзе«Бавария» разгромила «Айнтрахт» в матче БундеслигиСергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нетКасперович и Норицын получили работу в сборной БолгарииНовости