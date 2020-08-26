НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Деспотович признан лучшим игроком матча «Рубин» – «Уфа»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • Реальное время
  • Новый Век
  • Газета.Ru
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович назван лучшим игроком матча пятого тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Игра в Казани завершилась разгромом башкирского клуба — 3:0.В источнике
Подробнее о событии
alt

Деспотович — лучший игрок матча «Рубин» — «Уфа»

Sport24.ru 13:37 
alt

Деспотович признан лучшим игроком матча «Рубин» – «Уфа»

Матч ТВ 13:29
alt

Деспотович признан лучшим игроком матча «Рубин» – «Уфа»

Sportbox.RU 13:29
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости