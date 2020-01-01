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Деспотович объяснил, почему не перейдет в ЦСКА
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Сербский форвард Джордже Деспотович не перейдет в ЦСКА. Такой вывод можно сделать из прямого эфира в его Инстаграме, который уже был удален, сообщил в своем телеграм-канале Иван Карпов.В источнике
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