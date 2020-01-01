Деспотович объяснил, почему не перейдет в ЦСКА

Сербский форвард Джордже Деспотович не перейдет в ЦСКА. Такой вывод можно сделать из прямого эфира в его Инстаграме, который уже был удален, сообщил в своем телеграм-канале Иван Карпов.