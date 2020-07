Деспотович сообщил о возвращении в российский чемпионат

A post shared by Djordje Despotovic (@ddespot92) on Jul 13, 2020 at 8:36am PDT Напомним, Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил восемь голов, что стало лучшим результатом в «Оренбурге».