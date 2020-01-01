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Девушка Роналду выложила фото из тренажёрного зала
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новым фото из тренажёрного зала в социальных сетях.В источнике
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Девушка Роналду порадовала подписчиков откровенным фото: в обтягивающих штанах в спортзале

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Девушка Роналду выложила фото из тренажёрного зала

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