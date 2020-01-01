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Девушка Роналду заплела Криштиану косу
Спорт-Экспресс
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  • Soccernews.ru
Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новым фото в социальных сетях. Девушка похвасталась косой, которую заплела футболисту.В источнике
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Невеста Роналду заплела Криштиану косички (фото)

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