НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДеян Ловрен включил Санкт-Петербург в тройку лучших городов ЕвропыДеян Ловрен может дебютировать за «Зенит» в матче против «Локомотива»Осорио не тренируется с «Зенитом», Ловрен пока не прилетелКокорин обещает все сделать красиво, Юран подаст иск в УЕФА, Аршавин в «Зените», Квят разбил болидГлавноеАлександр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»Даниил Квят разбил болид на Гран-при ВеликобританииФигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеИсмаилов обратился к Емельяненко«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезонаФутбол СегодняЛоврен будет выступать в «Зените» под шестым номеромЕвро-футбол.ру115Piter.tv0:06Новичок Зенита защитник Деян Ловрен в воскресенье прилетел в Сант-Петербург.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Деян Ловрен выбрал игровой номерТелеканал Санкт-Петербург вчера в 14:10Ловрен поприветствовал болельщиков «Зенита» на русском языкеМатч ТВ вчера в 14:48Ловрен на русском: «Сине-бело-голубые, хей, хей!»Sports.ru вчера в 14:18рекламаЕщё по темеДеян Ловрен включил Санкт-Петербург в тройку лучших городов ЕвропыДеян Ловрен может дебютировать за «Зенит» в матче против «Локомотива»Осорио не тренируется с «Зенитом», Ловрен пока не прилетелКокорин обещает все сделать красиво, Юран подаст иск в УЕФА, Аршавин в «Зените», Квят разбил болидГлавноеАлександр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»Даниил Квят разбил болид на Гран-при ВеликобританииФигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери ТутберидзеИсмаилов обратился к Емельяненко«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в первом матче после рестарта сезонаНовости