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Ловрен поделился эмоциями от перехода в «Зенит»
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Новый игрок санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своих впечатлениях от перехода в российскую команду. Видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале клуба.В источнике
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