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Деян Ловрен забил дебютный гол за «Зенит»
Евро-футбол.ру
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Защитник Деян Ловрен забил дебютный гол за «Зенит» в матче с «Ростовом».В источнике
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Ловрен: стадион «Ростова» помню, а «Спартак»… Я сыграл 300 матчей, сложно запомнить все

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Опубликовано видео дебютного гола Ловрена в РПЛ

Metaratings 15:40
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Деян Ловрен: «То, как мы играем на выезде, многое о нас говорит»

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