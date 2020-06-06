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Ди Мария: «Рад, что не ушёл в „Барсу“, а остался в ПСЖ»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Клубы вели переговоры, но в итоге ПСЖ не захотел меня продавать.В источнике
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Ди Мария: «Рад, что не ушёл в „Барсу“, а остался в ПСЖ»

Soccer.ru 19:06 
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Ди Мария рассказал, как чуть не оказался в «Барселоне»

Soccernews.ru 18:23
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Ди Мария: «Хорошо, что я не перешел в „Барселону“»

Sport24.ru 17:46 
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