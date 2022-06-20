Спорт-ЭкспрессДи Мария на этой неделе подпишет контракт с «Ювентусом»«Ювентус» сделает аргентинскому полузащитнику Анхелю Ди Марии новое предложение о контракте.Sport24.ruПо данным источника, туринцы готовы подписать с 34-летним вингером контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.Sport24.ruСам Ди Мария продолжает обсуждать свое будущее с семьей, которая предпочла бы переезд в Испанию.Sport24.ruВ минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руSportliga.comПодробнее о событииДи Мария на этой неделе подпишет контракт с «Ювентусом»Спорт-Экспресс21:10Анхель Ди Мария перейдёт в «Ювентус» на этой неделеЧемпионат21:42Есть топ-клуб, который заключит долгосрочный контракт с Ди МариейSportliga.comвчера в 05:10«Ювентус» рассчитывает подписать с Ди Марией долгосрочный контрактЕвро-футбол.рувчера в 01:42«Ювентус» предлагает контракт Анхелю Ди МарииФутбол на Куличках18 июня в 15:54Показать ещёОценить