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Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Ди Мария на этой неделе подпишет контракт с «Ювентусом»

«Ювентус» сделает аргентинскому полузащитнику Анхелю Ди Марии новое предложение о контракте.
Sport24.ru
По данным источника, туринцы готовы подписать с 34-летним вингером контракт на один год с возможностью продления еще на сезон.
Sport24.ru
Сам Ди Мария продолжает обсуждать свое будущее с семьей, которая предпочла бы переезд в Испанию.
Sport24.ru
В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.
Спорт-Экспресс
Евро-футбол.ру
Sportliga.com

Подробнее о событии

Ди Мария на этой неделе подпишет контракт с «Ювентусом»
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