Ди Мария обозвал игроков «Боруссии» «сукиными детьми»

Хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария совершил жесткий выпад в адрес игроков дортмундской "Боруссии" во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Маrса.