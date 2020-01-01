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Ди Мария обозвал игроков «Боруссии» «сукиными детьми»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sports.ru
Хавбек "ПСЖ" Анхель Ди Мария совершил жесткий выпад в адрес игроков дортмундской "Боруссии" во время ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует Маrса.В источнике
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Ди Мария во время матча с «Боруссией»: «Унизим сукиных детей. Мы должны забить шесть, семь, сколько сможем»

Sports.ru 07:55
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Ди Мария – об игроках «Боруссии»: «Унизим сукиных детей»

Бомбардир.ру 06:25
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«Пусть теперь празднуют, сукины дети». Икарди - о победе над «Боруссией»

Футбол России 06:13
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