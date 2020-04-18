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Ди Натале: «„Лацио“ больше других заслуживает чемпионство»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
Бывший нападающий "Удинезе" и сборной Италии Антонио Ди Натале считает, что "Лацио" в нынешнем сезоне больше других заслуживает чемпионство.В источнике
Подробнее о событии
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Экс-игрок сборной Италии назвал клуб, больше всех готовый к чемпионству

Газета.Ru 20:50
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Ди Натале: «„Лацио“ больше остальных заслужил чемпионский титул»

Бомбардир.ру 18:10
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Ди Натале: «„Лацио“ заслуживает стать чемпионом Италии больше остальных»

Sport24.ru 18:01 
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