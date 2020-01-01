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Дибала: «Поиграть с Месси за „Барселону“ было бы очень здорово»
Ранее Дибала опроверг слухи о возможном переходе в "Пари Сен-Жермен".В источнике
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Дибала: «Поиграть с Месси за „Барселону“ было бы очень здорово»

Soccer.ru вчера в 23:08 
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Пауло Дибала: было бы очень приятно играть за «Барселону»

Чемпионат вчера в 22:59
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