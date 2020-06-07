НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Дибала: «Я все еще не восстановился на 100%»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что до сих пор полностью не восстановился после коронавируса. Аргентинский футболист болел коронавирусом в общей сложности 46 дней.В источнике
Подробнее о событии
alt

Пауло Дибала: я ещё не восстановился на 100% после перенесённого коронавируса

Чемпионат 14:53
alt

Дибала о коронавирусе: «Я все еще не восстановился на 100%»

Sports.ru 14:34
alt

Дибала ещё не полностью восстановился после COVID-19

Sport.ru 14:14
реклама
Главное
Новости