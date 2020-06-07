Дибала: «Я все еще не восстановился на 100%»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что до сих пор полностью не восстановился после коронавируса. Аргентинский футболист болел коронавирусом в общей сложности 46 дней. В источнике