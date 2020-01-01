НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Переболевший коронавирусом Дибала рассказал о своем состоянии
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Soccernews.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Sports.ru
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что он еще не восстановился полностью после перенесенного коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
alt

Дибала: «Я еще не готов на 100%, но чувствую себя хорошо»

Soccer.ru 15:25 
alt

Пауло Дибала: я ещё не восстановился на 100% после перенесённого коронавируса

Чемпионат 14:53
alt

Дибала о коронавирусе: «Я все еще не восстановился на 100%»

Sports.ru 14:34
реклама
Главное
Новости