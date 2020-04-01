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Дибала рассказал Роналду, за что его ненавидят в Аргентине
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Напомним, что ранее Дибала заразился коронавирусом. Роналду на данный момент находится на карантине на Мадейре. Читайте также: "Оставайтесь активными".В источнике
Подробнее о событии
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Дибала - о Роналду: мы слегка ненавидим тебя в Аргентине, но ты удивил меня

Футбол России 13:22
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Пауло Дибала: «Сказал Роналду, что в Аргентине мы немного ненавидим его за фигуру, походку и характер»

Sportbox.RU 12:47
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Пауло Дибала: «Сказал Роналду, что в Аргентине мы немного ненавидим его за фигуру, походку и характер»

Матч ТВ 12:47
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