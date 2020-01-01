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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Дибала высказался о проблеме расизма
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.В источнике
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Дибала высказался о проблеме расизма

Евро-футбол.ру 17:31
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Пауло Дибала: «Не только цветные, а весь мир должен бороться с расизмом»

Sports.ru 16:45
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