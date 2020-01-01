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Дибала высказался о проблеме расизма
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.В источнике
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Пауло Дибала: «Весь мир должен бороться с расизмом»

Sportliga.com 03:30
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Дибала: «Трудно понять того, кто страдает от расизма, когда сам с этим не сталкивался»

Бомбардир.ру 01:44
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Форвард «Ювентуса» Дибала высказался о проблеме расизма

Soccernews.ru вчера в 17:55
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