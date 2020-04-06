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Диего Форлан: «У „Атлетико“ есть шанс выиграть Лигу чемпионов»
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Бывший форвард «Атлетико» Диего Форлан заявил, что мадридский клуб способен выиграть Лигу чемпионов-2020.В источнике
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Форлан: «„Атлетико“ способен выиграть Лигу чемпионов»

Soccer.ru 01:42 
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Диего Форлан: «У „Атлетико“ есть шанс выиграть Лигу чемпионов»

Sports.ru 00:05
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