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Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы
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Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.В источнике
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Подробнее о событии
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Диего Коста оштрафован на 543 тысячи евро за неуплату налогов. Он избежит 6 месяцев тюрьмы

Sports.ru вчера в 09:12
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ESPN: Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы. Испанец заплатит только штраф

Матч ТВ вчера в 08:50
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ESPN: Диего Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы. Испанец заплатит только штраф

Sportbox.RU вчера в 08:50
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