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Димитар Бербатов: «„Манчестер Юнайтед“ не нуждается в Коутиньо сейчас»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал информацию, что клуб может подписать Филиппе Коутиньо.В источнике
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Димитар Бербатов: «„Манчестер Юнайтед“ не нуждается в Коутиньо сейчас»

Sportbox.RU 21:19
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Димитар Бербатов: «„Манчестер Юнайтед“ не нуждается в Коутиньо сейчас»

Матч ТВ 21:19
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Бербатов – о Коунтиньо: «Ему необходимо доверие со стороны тренера»

Евро-футбол.ру вчера в 17:24
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