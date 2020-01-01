Брестское «Динамо» выиграло у минского

Брестское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии — 2:1. Действующие чемпионы Белоруссии вышли на шестое место в таблице, команда Леонида Кучука идет 13-й.