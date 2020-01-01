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Брестское «Динамо» выиграло у минского
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Брестское «Динамо» обыграло минских одноклубников в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии — 2:1. Действующие чемпионы Белоруссии вышли на шестое место в таблице, команда Леонида Кучука идет 13-й.В источнике
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Брестское «Динамо» выиграло у минского

Спорт-Экспресс 15:06
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Минское «Динамо» под руководством Кучука потерпело второе поражение кряду в чемпионате Белоруссии

Матч ТВ 14:57
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Минское «Динамо» под руководством Кучука потерпело второе поражение кряду в чемпионате Белоруссии

Sportbox.RU 14:57
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