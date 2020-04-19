Хачериди пытался ударить судью после матча «Динамо» с «Витебском»

Согласно информации, которое предоставило издание, спортсмен пытался ударить по лицу главного арбитра Сергея Чистова. События происходили в раздевалке. Сергей Лапицкий, который был массажистом клуба, не постеснялся оскорбить арбитра и обещал расправиться с ним.