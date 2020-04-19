Хачериди пытался ударить судью после матча «Динамо» с «Витебском»
Согласно информации, которое предоставило издание, спортсмен пытался ударить по лицу главного арбитра Сергея Чистова. События происходили в раздевалке. Сергей Лапицкий, который был массажистом клуба, не постеснялся оскорбить арбитра и обещал расправиться с ним.В источнике
С чего всё начиналось
Брестское «Динамо» разорвёт контракт с защитником Евгением Хачериди за конфликт с судьёй после матча 5-го тура высшей лиги Беларуси с «Витебском», который завершился со счётом 1:0. Об этом сообщает Betnews365.