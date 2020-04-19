«Динамо Брест» разорвет контракт с Хачериди после его выходки

Брестское «Динамо» намерено разорвать соглашение с 32-летним игроком Евгением Хачериди, отмечает Xsport.ua. Таким образом футболист останется без клуба. Это произойдет в связи с выходкой защитника в игре с «Витебском». В источнике