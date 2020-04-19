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«Динамо Брест» разорвет контракт с Хачериди после его выходки
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Брестское «Динамо» намерено разорвать соглашение с 32-летним игроком Евгением Хачериди, отмечает Xsport.ua. Таким образом футболист останется без клуба. Это произойдет в связи с выходкой защитника в игре с «Витебском».В источнике
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С чего всё начиналось
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Евгений Хачериди после матча с «Витебском» пытался ударить судью, массажист Бреста угрожал рефери физической расправой

После матча между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.
Прессбол вчера в 15:48
Подробнее о событии
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Брестское «Динамо» расторгнет контракт с Хачериди

Sport24.ru 09:43 
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Брестское «Динамо» разорвет с Хачериди контракт из-за удаления и попытки ударить судью (Betnews365)

Sports.ru 09:09
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«Динамо-Брест» разорвёт контракт с Евгением Хачериди после его попытки ударить арбитра

Чемпионат 08:52
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