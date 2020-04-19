«Динамо Брест» разорвет контракт с Хачериди после его выходки
Брестское «Динамо» намерено разорвать соглашение с 32-летним игроком Евгением Хачериди, отмечает Xsport.ua. Таким образом футболист останется без клуба. Это произойдет в связи с выходкой защитника в игре с «Витебском».В источнике
С чего всё начиналось
После матча между "Витебском" и брестским "Динамо" (1:0) в рамках 5-го тура высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.