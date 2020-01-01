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«Динамо» Киев — «Александрия»: прогноз Игоря Гамулы на матч 25-го тура УПЛ
Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 25-го тура УПЛ сезона-2019/2020 «Динамо» Киев — «Александрия».В источнике
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«Динамо» и «Заря» идут вровень. Обзор 25-го тура чемпионата Украины

Футбол на Куличках 15:16
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«Динамо» Киев — «Александрия»: прогноз Игоря Гамулы на матч 25-го тура УПЛ

Чемпионат 03:00
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