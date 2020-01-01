Чемпионат Украины. «Шахтер» играет с киевским «Динамо»

В 30-м туре чемпионата Украины оформивший чемпионство «Шахтер» встречается с киевским «Динамо». Чемпионат Украины 30-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.