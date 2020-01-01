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Чемпионат Украины. «Шахтер» играет с киевским «Динамо»
В 30-м туре чемпионата Украины оформивший чемпионство «Шахтер» встречается с киевским «Динамо». Чемпионат Украины 30-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.В источнике
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Чемпионат Украины. «Шахтер» играет с киевским «Динамо»

Sports.ru 06:06
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