«Динамо», «Краснодар» и «Ростов» сыграют в еврокубках без зрителей

В настоящий момент в разных странах Европы действуют различные квоты по допуску болельщиков на стадионы. Данное решение, таким образом, коснется и представителей России — «Динамо», «Краснодара» и «Ростова». Кроме того, УЕФА определил страны, которые в случае необходимости примут у себя еврокубки.