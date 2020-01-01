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«Динамо», «Краснодар» и «Ростов» сыграют в еврокубках без зрителей
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В настоящий момент в разных странах Европы действуют различные квоты по допуску болельщиков на стадионы. Данное решение, таким образом, коснется и представителей России — «Динамо», «Краснодара» и «Ростова». Кроме того, УЕФА определил страны, которые в случае необходимости примут у себя еврокубки.В источнике
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С чего всё начиналось
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Первые игры «Краснодара», «Ростова» и «Динамо» в еврокубках пройдут без зрителей

По данным «СЭ», в УЕФА принято принципиальное решение, что матчи квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут без зрителей. Это коснется и российских команд — «Краснодара», «Ростова» и «Динамо».
Спорт-Экспресс 07:23
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УЕФА в середине августа решит, пустят ли зрителей на матчи квалификации еврокубков

Sports.ru 09:12
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Российские команды сыграют без зрителей в квалификации еврокубков

Спорт день за днем 07:49
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«Динамо», «Краснодар» и «Ростов» сыграют в еврокубках без зрителей

Матч ТВ 07:48
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