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Динамо — ЦСКА 0:0
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Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с ЦСКА в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 0:0.В источнике
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«Динамо» и ЦСКА не забили голов

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«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ

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