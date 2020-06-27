НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФК «Оренбург» отказался от игры 24-го тура РПЛ с «Краснодаром»Матч «Оренбург» — «Краснодар» обслужит Сергей ЛапочкинЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛЭксперт: ЦСКА будет фаворитом в матче с «Динамо»Роспотребнадзор отказал клубам РПЛ в изменениях правил карантинаГлавное«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти«Ростову» разрешили играть с «Арсеналом» основным составом«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»Российская газетаДинамо — ЦСКА 0:0 (Перерыв)Комсомольская правда123Телеканал 360°0:22Московское "Динамо" объявило, что в сегодняшней встрече 24-го тура чемпионата России с ЦСКА сыграет основным составом. Заявление приводится в Twitter клуба.В источнике Комментировать23Подробнее о событии «Динамо» сыграет основным составом, в победу «Ростова» верят букмекерыКомсомольская правда 09:18«Динамо» поблагодарило Роспотребнадзор, РПЛ и РФС за возможность сыграть с ЦСКА основным составомФутбол России 07:16Селюк: «Две недели игроки „Динамо“ сдавали отрицательные тесты, поэтому они могут сыграть с ЦСКА основным составом»Sport24.ru 05:36 рекламаЕщё по темеФК «Оренбург» отказался от игры 24-го тура РПЛ с «Краснодаром»Матч «Оренбург» — «Краснодар» обслужит Сергей ЛапочкинЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛЭксперт: ЦСКА будет фаворитом в матче с «Динамо»Роспотребнадзор отказал клубам РПЛ в изменениях правил карантинаГлавное«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России«Зенит» обыграл «Крылья Советов» с помощью двух пенальти«Ростову» разрешили играть с «Арсеналом» основным составом«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»Вернер стал лучшим бомбардиром в истории «Лейпцига»Новости