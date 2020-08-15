НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ИА Городские вести. ВолгоградИА Городские вести. Волгоград
Динамо — Ротор 0:0 (2-й тайм)
В мире спорта
  • В мире спорта
  • КП - Волгоград
  • Волгоград 1
  • V1.ru
Игра с московским «Динамо» пройдёт на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Накануне стали известны судьи, которые будут оценивать этот матч 2-го тура РПЛ.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

«Динамо» — «Ротор»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 06:30
alt

«Динамо» — «Ротор»: прогноз Егора Титова на матч 2-го тура чемпионата России

Чемпионат 05:55
alt

Динамо - Ротор: прогноз Александра Ткаченко 15 августа 2020

Ставка TV 07:58
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости