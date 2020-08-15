Динамо — Ротор 0:0 (2-й тайм)

Игра с московским «Динамо» пройдёт на «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Накануне стали известны судьи, которые будут оценивать этот матч 2-го тура РПЛ.