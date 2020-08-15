Волгоградский «Ротор» во 2-м туре РПЛ сыграет с московским «Динамо»

В субботу, 15 августа, волгоградский «Ротор» проведет свой первый выездной матч в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».