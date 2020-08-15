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Волгоградская правдаВолгоградская правда
Волгоградский «Ротор» во 2-м туре РПЛ сыграет с московским «Динамо»
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В субботу, 15 августа, волгоградский «Ротор» проведет свой первый выездной матч в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги с московским «Динамо».В источнике
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«Динамо» — «Ротор». Прямая трансляция

Sport24.ru 06:44
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«Динамо» — «Ротор»: видеотрансляция матча чемпионата России

Спорт-Экспресс 06:30
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«Во время тренировки Прокопенко взял ружье и стал стрелять по воронам». В отношениях «Ротора» и «Динамо» очень много интересного

Матч ТВ 02:53
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