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Динамо — Рубин 0:1 (2-й тайм)
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Московское "Динамо" и казанский "Рубин" определились с составами на матч седьмого тура чемпионата России.В источнике
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Юрий Дюпин пропустит игру с «Динамо», в воротах «Рубина» сыграет Никита Медведев

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Деспотович забил 3 гола за «Рубин» в двух последних матчах

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«Динамо» сыграет с «Рубином» без Шунича

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