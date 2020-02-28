Динамо — Спартак 0:0 (1-й тайм)

Московские "Динамо" и "Спартак" представили форму на матч 20-го тура. Динамовцы сыграют в синей форме, игроки "Спартака" - в белой. Матч "Динамо" - "Спартак" состоится сегодня в 16:30 мск.