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«Динамо» — «Спартак»: видеотрансляция матча плей-офф КХЛ
Спорт-Экспресс
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  • Матч ТВ
Во вторник, 10 марта, «Динамо» примет на своем льду «Спартак» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Западной конференции. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.В источнике
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КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 5-й матч. «Динамо» — «Спартак». ОНЛАЙН

47-регион.ру 12:30 
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КХЛ. 1/4 финала конференции Запад. Динамо Москва - Спартак. 5-й матч

Матч ТВ 11:50
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«Динамо» — «Спартак»: видеотрансляция матча плей-офф КХЛ

Спорт-Экспресс 11:30
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