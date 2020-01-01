«Динамо» — «Спартак»: видеотрансляция матча плей-офф КХЛ

Во вторник, 10 марта, «Динамо» примет на своем льду «Спартак» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина Западной конференции. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.