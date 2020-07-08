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Вербич: Ворскла поставила все на финал Кубка Украины
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Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич поделился ожиданием от предстоящего матча с Ворсклой в рамках финала Кубка Украины.В источнике
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Динамо Киев - Ворскла: прогноз КУРСКа 46RUS 8 июля 2020

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